Realme GT 3 ufficiale al MWC 2023: ha la ricarica più veloce di tutti!

La fiera tecnologica di Barcellona è sempre stata teatro di innovazione, anche nel campo della ricarica rapida. È proprio in questa sede che abbiamo assistito al debutto di alcune delle tecnologie più potenti sulla piazza ed ora arriva la grande novità del momento. Realme GT 3 è il primo smartphone in Europa dotato della super ricarica da 240W: andiamo a scoprire tutte le novità ed il prezzo, direttamente dal MWC 2023.

Realme GT 3 debutta al MWC 2023: caratteristiche e prezzo per l'Europa

Il nuovo flagship del brand cinese è finalmente disponibile in occidente e porta con sé una sfilza di novità. Prima di procedere oltre vi segnaliamo che il terminale ha debuttato di recente in Cina come Realme GT Neo 5; per il mercato europeo, l'azienda ha deciso di lanciare il nuovo smartphone con il nome di Realme GT 3 (240W).

Passando alle caratteristiche dell'ultimo arrivato di Realme, è impossibile non restare affascinati dal suo design. Frontalmente troviamo un classico schermo con punch hole: si tratta di un pannello OLED da 6,7″ con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 144 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming a 2160 Hz ed un lettore d'impronte digitali posizionato sotto lo schermo.

La vera novità si trova sul retro: Realme GT 3 ospita una tripla fotocamera con un doppio anello ed il Flash LED. La parte superiore della scocca è caratterizzata da una sezione semi-trasparente; qui trova spazio una luce LED RGB davvero unica, una striscia sottile che disegna un rettangolo, interrotto su un lato dallo slogan del brand (ossia “Dare to Leap”).

La colorazione del LED cambia in base al tipo di utilizzo (ad esempio durante il gaming) oppure funge da indicatore per chiamate e messaggi, oppure quando la batteria è quasi scarica.

Passando invece alle caratteristiche interne di Realme GT 3, a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 (pare in versione depotenziata, come nel caso di alcuni modelli OPPO e Honor). Sulla carta parliamo di un chipset realizzato da TSMC a 4 nm, con una frequenza massima di 3,2 GHz (Cortex-X2), una GPU Adreno 730 ed il supporto a RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Un'altra funzionalità top riguarda il comparto energetico: il nuovo arrivato è equipaggiato con una batteria da 4.600 mAh con il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 240W. Bastano solo 9 minuti per ricaricare completamente il dispositivo (dall'1 al 100%): un record per quanto riguarda gli smartphone in occidente (ricordiamo che in Cina è stato lanciato Realme GT Neo 5).

Per il software troviamo Android 13, sotto forma di Realme UI 4.0 (ossia l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria della compagnia). Non mancano il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, il supporto Dual SIM 5G, il GPS a doppia frequenza, l'NFC ed un sensore a infrarossi IR (per controllare a distanza la TV ed altri dispositivi).

Concludiamo la nostra panoramica di Realme GT 3 con il comparto fotografico: il flagship è dotato di un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con un sensore principale IMX890, stabilizzazione ottica OIS, ultra-wide a 112° ed una lente macro/micro da 5,5 mm. Infine abbiamo una selfie camera da 16 MP, posizionata all'interno del punch hole centrale.

Realme GT 3 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT 3 240W ha debuttato ufficialmente al MWC 2023: il dispositivo sarà disponibile in alcuni mercati a partire dal prezzo di 649$. Al momento non ci sono ancora dettagli precisi in merito ai mercati in cui sarà commercializzato e anche il prezzo in euro è sconosciuto. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il