vivo X Fold 3 sfiderà OPPO Find N3 e Xiaomi MIX Fold 3 con una nuova fotocamera

La seconda metà dell'anno è dedicata quasi completamente ai flagship pieghevoli. Dopo il lancio dei nuovi Samsung Z Fold 5 e Z Flip 5 assisteremo ad debutto del primo pieghevole di OnePlus, di OPPO Find N3 e Xiaomi MIX Fold 3. Insomma, ne vedremo delle belle e dopo questi dispositivi sarà il turno di vivo X Fold 3: il futuro top di gamma pieghevole del brand non sarà da meno rispetto ai rivali.

vivo X Fold 3: come migliorerà la fotocamera del prossimo top di gamma pieghevole

X Fold 2 – Crediti: vivo

Per prima cosa va chiarito un punto: secondo DigitalChatStation il lancio di vivo X Fold 3 avverrà direttamente nel 2024. Sembra piuttosto normale visto che la presentazione di vivo X Fold 2 è avvenuta ad aprile di quest'anno insieme all'inedito X Flip. Per il 2023 abbiamo avuto abbasta pieghevoli e quindi se ne riparlerà il prossimo anno. Inoltre X Fold 2 è stato il primo pieghevole al mondo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2; magari anche il prossimo capitolo sarà il primo foldable con il futuro Snapdragon 8 Gen 3.

Il chipset potrebbe essere scontato ma nel frattempo arrivano novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nulla di preciso e solo un accenno, ma quanto basa. Similmente ai prossimi rivali targati Xiaomi e OPPO, vivo X Fold 3 migliorerà la sua fotocamera con l'aggiunta di un teleobiettivo con zoom a periscopio. Purtroppo non ci sono altri dettagli e dovremo necessariamente pazientare per saperne di più.

Per quanto riguarda invece i prossimi top di vivo, sembra che i modelli X100 e X100 Pro arriveranno entro fine anno mentre la versione X100 Pro+ debutterà successivamente (con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 3).

