Apple non vuole più i tasti fisici: le prove dentro iOS 17

Un iPhone totalmente privo di interruzioni: potrebbe essere questa la soluzione finale di Apple, che da tempo sta lavorando ai famigerati tasti solidi proprio per raggiungere tale traguardo. Si pensava che la generazione di iPhone 15 sarebbe stata la prima a dire addio ai tradizionali tasti laterali, ma così non sembrerebbe a causa delle difficoltà ingegneristiche. Tuttavia, alcune informazioni scovate all'interno di iOS 17 potrebbero averci dato anticipazioni che vanno nella direzione opposta.

Addio tasti fisici: ecco la soluzione a cui sta pensando Apple per sostituirli

L'obiettivo di Apple sarebbe quello di introdurre un tasto Azione in stile Apple Watch Ultra ma con altri tipi di funzionalità, presumibilmente in sostituzione dell'Interruttore per scegliere fra Suoneria/Silenzioso. Ce lo rivela iOS 17 Beta 4, dentro cui si celano nove delle feature che sarebbero attivabili o accessibile tramite questo tasto. Fra queste troviamo ovviamente l'attivazione/disattivazione della modalità Silenziosa ma anche avviare la fotocamera, accendere la torcia, aprire il traduttore, registrare memo vocali, entrare in modalità Focus, attivare la Lente d'ingrandimento, aprire l'Accessibilità o abilitare scorciatoie come messaggi, musica, domotica e quant'altro.

A questo punto, l'opzione che sembra più plausibile è quella secondo cui i tasti del volume rimarrebbero mentre verrebbe sostituito unicamente lo switch della suoneria. Rimane la curiosità sul tipo di meccanismo: per esempio, come verrà compensato l'assenza dell'indicatore nero/arancione dello slider che fa capire se siamo in modalità Suoneria o Silenzioso?

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le