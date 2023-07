Un AirTag vi traccia a vostra insaputa? Adesso Android vi avvisa

Aggiornamento 28/07: la funzione è adesso in fase di rollout su tutti i dispositivi che utilizzano Android 6.0 o superiore, grazie ad un nuovo aggiornamento di Google Play Services. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Nel mese di maggio Apple e Google hanno annunciato l'intenzione di unire le forze nella creazione di un'app che potesse avvisare gli utenti Android di eventuali AirTag nelle vicinanze, possibilmente utilizzati per tracciare la posizione delle persone. In rete, in queste ore, sono emerse le prime immagini di questa nuova app, offrendo una panoramica sulle funzionalità che la caratterizzeranno.

Apple e Google insieme per combattere lo stalking con gli AirTag

Nelle quattro immagini emerse su Twitter grazie al giornalista Mishaal Rahman, si possono apprezzare gli sforzi congiunti di Apple e Google per rendere individuabili gli AirTag della compagnia di Cupertino anche sul sistema operativo mobile Android. Questa nuova app consentirà di effettuare una scansione manuale per cercare nei dintorni eventuali dispositivi che stiano comunicando la propria posizione.

L'app non individuerà solo gli AirTag, ma probabilmente anche gli altri tracker di produttori di terze parti. Negli screenshot che potete osservare in alto, infatti, compare anche un Pebblebee Clip. Per funzionare, l'app richiederà l'accesso al Bluetooth e alla posizione, con la possibilità di inviare notifiche nel caso in cui vengano identificati dei tracker nelle vicinanze.

Aggiornamento 28/07: funzione disponibile per tutti da oggi

Crediti: 9to5Google

Google ha annunciato che grazie ad un nuovo aggiornamento dell'app Google Play Services attualmente in fase di rollout la funzione di avviso di presenza dei tracker sconosciuti sarà finalmente disponibile per tutti nelle prossime settimane. Questa nuova funzione permette di ricevere automaticamente un avviso nel caso in cui un AirTag (e in futuro anche gli altri tracker bluetooth) stia tracciando la nostra posizione.

Una volta ricevuta la notifica sarà possibile visualizzare dove e quando il tracker ha iniziato a seguirci, con la possibilità di “riprodurre un suono” che aiuti a localizzare con precisione il tracker senza che il proprietario ne venga a conoscenza. Nel caso in cui crediate di essere seguiti da un tracker, è possibile effettuare una scansione manuale tramite il menu “Sicurezza ed emergenza” nelle impostazioni di Android.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le