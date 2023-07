Realme GT 5 confermato e avvistato al China Joy: eccolo dal vivo

Nei giorni scorsi sono arrivati vari indizi in merito al ritorno della serie Realme GT in Cina, precisamente con un nuovo modello top di gamma previsto proprio per quest'anno. Realme GT 5 è stato confermato in via ufficiale al China Joy 2023: la fiera asiatica è il palcoscenico perfetto per un annuncio di questo tipo e sono stati svelati i primissimi dettagli (e ci sono anche delle immagini).

Realme GT 5 è stato confermato ufficialmente: ecco che cosa sappiamo

Il nuovo top di gamma Realme GT 5 è presente al China Joy 2023 ma il suo design è celato da una cover protettiva; è ben visibile solo la parte frontale, che mostra un ampio schermo con punch hole centrale. L'azienda ha confermato anche il nome commerciale del flagship e la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo chipset di punta targato Qualcomm. Nel momento in cui scriviamo non è stata ancora svelata la data di presentazione, ma i leak puntano in direzione del mese di agosto.

Tra le conferme abbiamo anche il numero di modello del terminale ossia RMX3820: questo è stato inizialmente attribuito a Realme GT Neo 6 ma in realtà si tratta quindi del prossimo GT 5. Il retro dello smartphone, anche se celato, sembra richiamare quanto visto con i render realizzati in precedenza da OnLeaks.

Ricordiamo che il nuovo smartphone è stato anche avvistato nel database dell'ente TENAA, con vari dettagli sulle specifiche. Oltre allo Snapdragon di ultima generazione, Realme GT 5 sarebbe dotato di uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate di 144 Hz, una batteria da 5.080 mAh con ricarica da 150W ed una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con Sony IMX890 e stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare e macro ed una selfie camera da 16 MP. Si vocifera anche dell'esistenza di Realme GT 5 Pro con Snapdragon 8 Gen 3, in questo caso in arrivo successivamente (entro fine anno o all'inizio del 2024).

