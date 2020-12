Samsung potrebbe rivoluzionare la ricarica wireless… con un anello

Non c'è solo il prossimo Galaxy S21+ oppure un nuovo pieghevole nel futuro del colosso tecnologico asiatico, ma anche tanta innovazione a 360°. Un nuovo brevetto depositato da Samsung in patria e pubblicato di recente mostra la soluzione del gigante hi-tech alla mancanza di stile delle power bank e delle custodie con batteria integrata: un anello in grado di alimentare un dispositivo tramite ricarica wireless!

Samsung pensa ad un anello con ricarica wireless

Ovviamente è bene specificare ancora una volta che si tratta di un brevetto e non è detto che Samsung decida di trasformare quest'idea in realtà. Comunque è un concept davvero interessante, che potrebbe rivoluzionare completamente il concetto di ricarica. Attualmente, nonostante i passi da gigante nel settore degli smartphone, ci troviamo sempre alle prese con lo stesso problema: la batteria, la ricarica della stessa, arrivare a sera senza che il nostro dispositivo ci abbandoni lungo il tragitto.

In tanti facciamo affidamento su power bank o battery cover, ma Samsung vuole andare oltre con un anello con ricarica wireless. Altro che batteria: il dispositivo integra un disco magnetico che si muove in base al movimento della mano, generando elettricità. Oltre all'energia cinetica, il dispositivo è anche in grado di convertire il calore in elettricità, secondo il brevetto pubblicato.

All'interno dell'anello è contenuta anche una minuscola batteria per contenere l'elettricità prima di trasferirla sul telefono per la ricarica. E ovviamente, com'è facile immaginare, l'anello sfrutta la ricarica wireless per alimentare lo smartphone durante l'utilizzo. Anche se si tratta solo di un brevetto, l'idea è davvero unica e apre le porte a molteplici scenari. Che cosa ve ne pare di questa soluzione di Samsung? Voi utilizzereste un anello di questo tipo o restereste fedeli alle power bank?

