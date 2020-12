Smartphone graffiato? Questa pasta lucidante lo ripristina per soli 3€

L'evoluzione degli smartphone ha tirato in ballo materiali come vetro e metallo anche sui modelli meno costosi. I telefoni che teniamo in tasca sono sempre più “preziosi” ma al contempo fragili. Al di là dei danni derivanti da cadute che possono rivelarsi fatali, ci sono alcuni materiali che sono ancora più proni all'usura. Pensiamo ad esempio al metallo lucido, adoperato su iPhone 12 Pro, così come i precedenti iPhone X ed XS. Spostandoci sul mondo Android, molti top di gamma hanno questa caratteristica: penso a Xiaomi Mi 10, Huawei P40, Samsung Galaxy S20 e così via.

Per quanto appagante per la vista sia, il metallo lucido attira i graffi come nulla fosse. Ed è un controsenso, perché nel voler rendere più premium uno smartphone lo si finisce per rovinarlo prima del tempo. Certo, è possibile ricorrere ad una cover protettiva, ma allora vale la pena spendere di più per un qualcosa di bello ma che va nascosto? In casi come questi, ecco che una pasta lucidante può rivelarsi un valido alleato per riportare il metallo vicino al suo stato originale.

Con questa pasta potete rendere nuovamente lucido il frame del vostro smartphone

Venduta su Aliexpress ad un costo di soli 3€, questa pasta lucidante è in grado di rendere nuovamente lucido il frame metallico di uno smartphone usurato. Purtroppo rovinare i frame in metallo lucido è più facile di quello che si possa pensare, anche soltanto tenendolo in tasca. Le micro-abrasioni sono uno degli spauracchi maggiori, dato che basta veramente poco per far sparire l'effetto lucido.

L'utilizzo di questa pasta lucidante è molto semplice: basta stappare il contenitore, prendere un panno umido, applicarla su di esso e passarla sul frame rovinato. Tuttavia, è lecito specificare che l'effetto si applica solo sugli smartphone con bordo argentato. Il produttore sconsiglia di utilizzarlo su smartphone con bordi verniciati, dato che si rischierebbe di intaccare la colorazione.

