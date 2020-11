Le solette Xiaomi YouPin vi scaldano i piedi e sono disponibili su Aliexpress

Fra i numerosissimi prodotti che vengono proposti a cadenza quotidiana su Xiaomi YouPin ne troviamo svariati anche per proteggerci dal freddo. Questo grazie anche alla partnership con Supield, una delle tante aziende satellite che abbiamo già visto all'opera con il giacchetto riscaldante. Stavolta la parte del corpo da riscaldare non è il busto bensì i piedi con questo paio di solette smart riscaldanti.

Supield lancia su Xiaomi YouPin le nuove solette smart con controllo remoto

I piedi sono una delle parti del corpo più esposte al gelo: assieme alle mani, sono estremità lontane dalla fonte di calore qual è il cuore e più frequentemente soggette al raffreddamento. Per ovviare a questo fastidio, Supield propone su Xiaomi YouPin queste solette smart denominate Aerogel Wireless Smart Heating Insole.

All'interno delle solette è stato inserito da Supield un sistema di riscaldamento composto da quattro strati, in modo da risultare comunque elastica ed avvolgente. I test eseguiti ne garantiscono il corretto funzionamento anche dopo 100.000 piegamenti e possono anche essere lavate in acqua senza problemi. Uno dei materiali che rendono possibile ciò è l'aerogel, un materiale estremamente leggero (l'aria lo compone all'80%) e a bassissima conduttività termica, quindi ottimo per isolare. L'utilizzo di questo materiale le rende molto sottili, con uno spessore pari ad un terzo delle solette standard.

Il sistema di riscaldamento delle solette Supield è affiancato da un meccanismo di controllo della temperatura, in grado di mantenere costantemente i tre livelli disponibili. È possibile comandarle da remoto, tramite un apposito controller, e scegliere se scaldarle a 40° C, 45° C o 50° C. Una volta avviate, impiegano 10 secondi per arrivare a temperatura ed hanno una durata di circa 8 ore (si ricaricano via USB Type-C). Chiaramente sono state studiate anche per sostenere a dovere il peso corporeo, arrivando persino a non danneggiarsi con 300 kg addosso. Potete trovarle in vendita su Aliexpress per la cifra di circa 38€.

