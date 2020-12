No, non siamo impazziti e speriamo nemmeno il CEO della compagnia cinese. Pete Lau ha stuzzicato i fan con un riferimento a OnePlus 888, prossimo top di gamma del brand equipaggiato con il nuovo chipset high-end di Qualcomm: un nome tanto terrificante da leggere quanto da pronunciare.

OnePlus 888 potrebbe essere una possibilità, secondo Pete Lau (ma per fortuna si scherza)

Dopo aver confermato la presenza del nuovo Snapdragon 888 a bordo del prossimo top di gamma della casa cinese, Pete Lau – CEO e fondatore del brand – si è abbandonato ad un commento che potrebbe aver fatto rabbrividire un numero spropositato di utenti cinesi. Infatti, il dirigente ricorda che il 2021 sarà l'anno dell'ottavo anniversario del brand; a ciò si aggiunge che il nome del nuovo chipset di punta di Qualcomm è legato a motivazioni folkloristiche cinesi. Quale occasione migliore per lanciare un modello di punta chiamato OnePlus 888?

Il CEO non ha continuato né smentito quanto detto, lasciando aperta questa porta. Si tratta di una battuta (dita incrociate) oppure qualcosa bolle in pentola? Forse potrebbe significare che il nome della serie OnePlus 9 sarà differente, per segnare uno stacco in occasione dell'ottavo compleanno. Comunque, almeno per il momento tiriamo un sospiro di sollievo e aspettiamo dettagli ufficiali. Probabilmente si è trattato solo di uno scherzo e possiamo continuare a dormire sonni tranquilli. A questo punto però la domanda è obbligatoria: qualcuno di voi preferisce il nome OnePlus 888?

N.B. – Per tutte le indiscrezioni sulla prossima gamma top di OP, qui trovate la nostra raccolta di leak e conferme ufficiali; inoltre in questo articolo sono presenti video e immagini render dedicate al design mentre qui ci sono i dettagli circa il presunto flagship compatto 9E.

