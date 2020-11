OnePlus 9E: sarà questo il nome del flagship compatto?

Nelle scorse settimane abbiamo parlato tanto dei prossimi modelli del brand cinese, concentrandoci esclusivamente sulla versione standard e sulla sua variante Pro. E se fosse in arrivo anche un terzo smartphone? Ebbene l'ultimo leak riguardo il futuro dell'azienda ci parla proprio di lui, il presunto OnePlus 9E, dispositivo ancora avvolto dal mistero.

OnePlus 9E potrebbe essere il flagship mini della serie

L'indiscrezioni arriva niente meno che dal noto leaker MaxJmb tramite un tweet: parliamo di un insider solitamente affidabile e quindi potremmo avere delle basi su cui ragionare. Inoltre, proprio di recente, il forum ufficiale della Community ha pubblicato un lungo post dedicato al concetto di flagship compatto (qui trovate tutti i dettagli). Si tratterà di OnePlus 9E?

Già da diverso tempo si vocifera di un dispositivo Mini e questa potrebbe essere l'occasione giusta. In fondo la stessa OnePlus ha mostrato una certa apertura prima con il modello Nord e poi con N10 ed N100: sarà questo l'ennesimo passo avanti per la compagnia cinese? Ovviamente allo stato attuale è impossibile dare una risposta certa: il leaker rivela solo la possibile esistenza della versione 9E, che andrà a completare il trittico della serie OnePlus 9. Inoltre all'interno del codice della OxygenOS – per il momento – non è emerso alcun accenno a questo dispositivo.

Non è dato di sapere nemmeno se si tratterà effettivamente di un modello top ridimensionato oppure se il trittico partirà dalla fascia media per poi spostarsi in alto coi modelli 9 e 9 Pro (come avviene con altri brand).

Comunque, come al solito, non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo vi segnaliamo il nostro riepilogo in merito ai leak della serie 9, mentre qui trovate anche una serie di immagini e video render.

