Aldilà di tutte le TV Stick che utilizziamo per rendere la nostra TV smart, una soluzione molto apprezzata, per tanti usi, è sicuramente quella dei mini computer Windows, compatti e pratici. Come il Mini PC Beelink Gemini M, che va in offerta sconto con codice Coupon ad un ottimo prezzo con spedizione da Europa su Geekbuying.

Beelink Gemini M è il Mini PC Windows con SSD e Intel Gemini Lake in offerta con Coupon su Geekbuying

Il Mini PC Windows Beelink Gemini M in offerta su Geekbuying si presenta dal design metallico e spigoloso, ma ben realizzato e con cura dei dettagli. Quanto alle specifiche, partiamo subito con il chipset Intel Gemini Lake-R J4125 Quad-Core fino a 2.7 GHz, ma anche una memoria RAM da 8 GB LPDDR4 e 128 GB di SSD. Quanto alla scheda grafica, integrata, è la Intel UHD Graphics 600. Presente ovviamente Windows 10.

Ma non solo specifiche, anche le porte sono una prerogativa di questo Beelink: infatti, abbiamo quattro porte USB 3.0 Type-A, due ingressi HDMI (supporto doppio display 4K e 2K), un ingresso jack audio da 3.5 mm, un'entrata LAN fino a 1000 Mbps, l'entrata di alimentazione, un ingresso SD Card, il tasto reset CMOS e ovviamente il tasto accensione. Presente Wi-Fi Dual Band.

Il Mini PC Beelink Gemini M va quindi in offerta su Geekbuying con il codice Coupon che ci permette di ottenere un prezzo in sconto di 154.70 €, oltre alla comoda spedizione da Europa.

N.B. Le spese di spedizione ammontano a 4.8 €, ma resta comunque un prezzo molto, molto accessibile per quello che offre questo computer compatto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu