La cura dei coltelli della cucina non è mai stata così semplice grazie all'affilacoltelli HuoHou, prodotto che arriva su AliExpress dopo essere passato da Xiaomi YouPin a vari store cinesi per noi occidentali. Ma stavolta il dispositivo arriva in offerta lampo ad un prezzo allettante: l'ennesimo accessorio irrinunciabile della compagnia di Lei jun! Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo affilacoltelli molto particolare.

L'affilacoltelli Xiaomi HuoHou è disponibile in offerta su AliExpress

L'affilacoltelli HuoHou su Xiaomi YouPin presenta tre incavi a V, ognuno caratterizzato da un diverso utilizzo. Grazie a questo prodotto è possibile affilare, rendere meno smussati e pulire i coltelli dalle imperfezioni. Il vano in ceramica è quello più delicato, mentre quello al tungsteno si presenta come il più “aggressivo” dei tre. Per utilizzare l'affilacoltelli di Xiaomi e HuoHou basterà poggiare il prodotto su una superficie (rimarrà saldo grazie all'apposito fondo antiscivolo) ed inserire il coltello in uno degli spazi dedicati, strofinando la lama per 3/5 volte.

Se siete interessati a provare questo utilissimo prodotto per la cucina, qui trovate il link all'acquisto direttamente da AliExpress. L'affilacoltelli di Xiaomi YouPin viene proposto in offerta a 8.4€ nella colorazione bianca; se poi il giallo non vi spaventa, in questo caso il prezzo è di appena 7.1€.

Se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu