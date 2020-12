Xiaomi Mi Home si aggiorna: controllo stanze più completo e novità nel Control Center

Xiaomi ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento software piuttosto considerevole per la propria app Mi Home. Non cambia la UI grafica ma le funzioni più pratiche, con delle aggiunte che non potranno che essere gradite dai possessori di dispositivi domotici Xiaomi. Da anni l'azienda si concentra nel creare un'ecosistema di prodotti IoT quanto più completo possibile, grazie anche alla sinergia con le molteplici aziende partner.

Il nuovo aggiornamento dell'app Xiaomi Mi Home migliora ulteriormente la domotica

La prima novità rilevante introdotta dall'aggiornamento alla versione 5.9.16 di Mi Home consiste in una gestione più profonda della propria casa. Ogni volta che si abbina e si aggiunge un nuovo dispositivo, che sia una lampadina o un elettrodomestico, è possibile aggiungerlo all'interno di una zona specifica della casa. Con l'aggiornamento sarà più facile gestire e cambiare le stanze, oltre che avere sotto controllo per ognuna di essa temperatura, umidità e qualità dell'aria (a patto di avere i relativi prodotti).

Con l'avvento dell'ultima MIUI 12 e contestualmente Android 11, Xiaomi ha permesso di avere i controlli domotici all'interno del Control Center. Di conseguenza, con l'ultima versione di Mi Home sarà possibile aggiungere i dispositivi preferiti al suo interno, in modo da poterli accendere/spegnere e controllare più rapidamente. Nel caso non lo aveste ancora fatto, vi invitiamo ad aggiornare l'app:

