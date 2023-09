Samsung Galaxy Fit 3 per sfidare Xiaomi Band 8: quest’anno sarà la volta buona?

Sono passati ormai tre anni dal debutto dell'ultimo fitness tracker di Samsung e ormai sembra che la compagnia asiatica abbia messo da parte completamente la serie. Tuttavia nel corso di questo lungo periodo non sono mancate indiscrezioni e voci in merito al debutto di un nuovo modello. Stavolta è presente addirittura una certificazione, con una prima immagine (anche se si tratta di uno scherma): il 2023 sarà l'anno di Samsung Galaxy Fit 3?

Tira aria di Samsung Galaxy Fit 3: il fitness tracker sta per tornare (si spera)

Crediti: Sammobile

Le ultime voci in merito al terzo capitolo risalgono a giugno del 2022: allora un manager della Community aveva anticipato il debutto del dispositivo, ma da allora non c'è stato nulla di concreto. Stavolta però, il fitness tracker diventa più tangibile grazie alla certificazione FCC. L'indossabile è apparso con la sigla SM-R390 ed un'immagine schematica che mostra il design della parte posteriore. Osservando le dimensioni ed il look è impossibile non pensare a Samsung Galaxy Fit 3. Quest'anno potrebbe essere un buon momento: Xiaomi ha sfidato lo strapotere di Samsung con il suo primo Wear OS e la casa coreana potrebbe controbattere lanciando la sfida a Band 8.

Crediti: GizmoChina

Intravediamo il sensore per il monitoraggio della salute ed i due pogo pin per la ricarica, un tasto fisico laterale, ma a parte questo non emergono altri dettagli. L'attuale Galaxy Fit 2 è dotato di uno schermo AMOLED da 1,1″ e certificazione IP68. In questo caso avremo sicuramente un pannello più ampio (con un form factor più squadrato); tra le altre novità potremmo azzardare la presenza del GPS, ma si tratta solo di un'ipotesi.

Negli ultimi anni Samsung si è concentrata tantissimo sugli smartwatch, mettendo da parte la gamma di band. Tuttavia il risultato finale è di alto livello, dato che ci troviamo alle prese con dispositivi al top dotati di Wear OS (Galaxy Watch 6 è un vero campione).

