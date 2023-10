Il nuovo Coupon eBay ti fa risparmiare fino a 200€ su tanti prodotti gaming!

Questo è il momento perfetto per mettere le mani sulla PlayStation 5: il nuovo Coupon eBay di ottobre strizza l'occhio agli appassionati di gaming, con tante occasioni dedicate alle console più amate e ai giochi più apprezzati. Non solo videogames ma anche carte collezionabili, action figures, modellismo, monitor, laptop e desktop da gaming e non solo!

Coupon eBay di Ottobre 2023: stavolta tocca ai prodotti da gaming (console, videogiochi, action figures, carte collezionabili e tanto altro)

Crediti: eBay

Il nuovo Coupon eBay per il mese di Ottobre 2023 ha il solito funzionamento: per i meno esperti, si tratta di un codice sconto da utilizzare per risparmiare su una vasta selezione di prodotti. In questo caso si tratta di prodotti da gaming (tra console, giochi, notebook e quant'altro) e riscattando il coupon si riceverà uno sconto del 15%, a fronte di una spesa minima di 10€. Lo sconto massimo è di 100€ ma il codice può essere utilizzato 2 volte per ogni utente: ciò vuol dire che sfruttandolo al massimo (e quindi effettuando due ordini) si potrà beneficiare di uno sconto complessivo fino a 200€! La promozione durerà fino alle ore 23:59 del 15 ottobre; di seguito trovi la pagina dell'evento, con il codice da utilizzare e tutti i prodotti interessati. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ti segnaliamo subito le due bombe del momento e in entrambi i casi di tratta della PS5, proposta a prezzi stellari.

