Non solo MIUI: ecco quale infotainment arriverà sull’auto di Xiaomi

Il grande momento si sta avvicinando: presto vedremo sfrecciare sulle strade cittadine la prima auto di Xiaomi e le ultime certificazioni emerse in rete confermano che il lancio è davvero in dirittura d'arrivo. Grazie alla Bluetooth Technology Alliance, oggi veniamo a conoscenza dell'esistenza di ben 6 diversi modelli di Xiaomi MS11, ognuno dei quali a sorpresa offrirà il supporto per un noto sistema di infotainment americano.

L'auto di Xiaomi supporterà anche Apple CarPlay: primi indizi dalle certificazioni SIG

Crediti: Bluetooth Technology Alliance SIG

La certificazione SIG arrivata in questi giorni per i modelli IC4034-BD, IC4004-BD, IC4024-BD, IC4054-BD, IC4005-BD, e IC4015-BD conferma la presenza di un computer di bordo dotato di Bluetooth 5.2 e USB con funzionalità multimediali, supporto per Radio, Navigatore e con grande sorpresa anche Apple CarPlay.

Salendo a bordo della prima auto elettrica di Xiaomi, quindi, potremo collegare il nostro iPhone al sistema di infotainment per usufruire dalla speciale modalità che trasforma lo smartphone di Apple in un computer di bordo in grado di sfruttare le app installate.

Dalla certificazione, inoltre, emerge la presenza di un chipset Snapdragon 8295 di Qualcomm, mentre l'auto potrebbe essere alimentata da una batteria da 101 kWh con supporto per la ricarica rapida da 800 V.

Secondo i rumor la presentazione sembrerebbe imminente: l'evento di presentazione di Xiaomi 14, previsto tra ottobre e novembre, potrebbe riservare finalmente spazio anche all'attesissima Xiaomi MS11.

