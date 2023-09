Google si arrende ai leak: ecco il primo teaser ufficiale di Pixel 8 e Pixel 8 Pro

In un susseguirsi di leak che hanno svelato praticamente ogni dettagli suoi nuovi smartphone delle serie Pixel, Google ha finalmente deciso di ufficializzare i due nuovi prodotti lanciando un teaser ufficiale con tanto di data di inizio dei preordini. Come ampiamente pronostica, Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno disponibili nella prima parte del mese di ottobre, con tutte le nuove funzioni apparentemente descritti nei dettagli dai precedenti leak.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro arrivano ufficialmente ad ottobre

Con un landing page dedicata ed un primo video teaser (che potete visualizzare qui in alto), Google ha annunciato che i nuovi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno disponibili in pre-ordine al partire dal 4 ottobre 2023. Il filmato pubblicato mostra in azione un modello base nella colorazione Rose, mentre la versione Pro sfoggia la tinta Porcelain, mentre il sito descrive i due smartphone come “più avanzati e più utili” con “la più avanzata fotocamera che sia mai esistita sui Pixel“.

Il sito conferma anche la presenza delle nuove funzionalità come Magic Eraser, Photo Unblur e Live Translate, trapelate in rete nelle scorse settimane come possibili nuove esclusive della serie Pixel 8. L'appuntamento, quindi, è fissato per la prima settimana di ottobre, quando finalmente si potranno iniziare a mattere le mani suoi nuovi prodotti di Google.

Nononstante non ci siano ancora informazioni ufficiali sui prezzi, nelle ultime ore un leak ha suggerito quelli che potrebbero essere i costi ufficiali dei nuovi smartphone in Europa.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le