Tastiera SwiftKey: come creare sticker unici con l’AI generativa

La collaborazione fra Microsoft e OpenAI ha dato numerosi frutti, per esempio l'integrazione dell'AI generativa di DALL-E all'interno della tastiera SwiftKey. Era il 2016 quando l'azienda di Redmond acquisì l'app per 250 milioni di dollari, e adesso chi la utilizza sta iniziando a ricevere le funzioni d'intelligenza artificiali legate a Bing. Una su tutte Bing Image Creator, adesso disponibile per creare sticker unici.

Dentro alla tastiera SwiftKey c'è DALL-E, con cui creare sticker tramite l'AI generativa

🎨🖌️ Create art from words with Bing Image Creator, powered by DALL·E 🤖🧑‍🎨



Available in SwiftKey today (Android and iOS)! pic.twitter.com/Dq3rUMpCPt — Microsoft SwiftKey (@SwiftKey) September 21, 2023

Una volta installato SwiftKey, vi basta aprire una chat e, nella finestra della tastiera, cliccare sull'icona degli sticker. Se avete l'ultima versione, allora selezionate l'opzione “Crea”: a questo punto comparirà una riga dove inserire il prompt testuale per creare il vostro sticker. Per esempio, “uno smartphone enorme“:

Inviate il prompt e, dopo qualche secondo, SwiftKey vi restituirà 4 sticker fra cui scegliere; se non vi piacessero, potete ripetere lo stesso prompt per avere risultati diversi oppure cambiarlo un po' per farlo andare nella direzione che preferite. Per esempio, “uno smartphone enorme in stile cartoon“:

Se avete uno smartphone o tablet Samsung, allora non c'è bisogno di installarla, perché dovreste avere l'app SwiftKey già pre-installata in memoria. In caso contrario, potete scaricarla gratuitamente dai rispettivi store Google ed Apple:

