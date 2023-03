Microsoft lancia Bing Image Creator: come provare l’IA che crea immagini

Era soltanto questione di tempo prima che Microsoft approfittasse della partnership avviata con Open AI per sfruttare le sue scoperte: e dopo Bing risorto grazie a GPT-4, adesso arriva Bing Image Creator. La nuova funzionalità è alimentato dalle capacità di “una versione avanzata del modello DALL-E“, e quindi potrebbe trattarsi del più recente DALL-E 2. Di conseguenza, questa volta lo scopo non è essere co-pilota delle ricerche bensì una vera e propria IA generativa con cui creare immagini da frasi testuali, proprio come avviene con altre piattaforme come Midjourney (i cui ultimi risultati sono pazzeschi), Stable Diffusion e Runway.

Bing Image Creator è la nuova iterazione dell'IA Microsoft, questa volta per creare immagini

Provare Bing Image Creator è molto semplice (a patto di essere iscritti a Bing e usare Edge): basta andare sul sito ufficiale (lo trovate a fine articolo) e dare un input testuale, attendere qualche secondo e l'IA risponde con 4 immagini, ognuna delle quali è scaricabile e/o condivisibile in risoluzione 1.024 x 1.024 pixel e formato JPG; in alternativa, si può cliccare sul tasto “Sorprendimi” e lasciare che sia l'IA a generare un'immagine casuale. Per il momento ci sono alcune limitazioni, a partire dalla necessità di usare input testuali in lingua inglese al blocco di determinate parole sensibili (per evitare che vengano generate immagini controverse).

Prova Bing Image Creator

Il mondo delle intelligenze artificiali si sta espandendo a macchia d'olio in poco tempo, e ogni giorno spunta fuori una nuova piattaforma che permette di fare cose fino a qualche mese fa inimmaginabili: per aiutarvi a raccapezzarvi, abbiamo creato una pagina con le migliori AI per ogni esigenza.

