Galaxy S23 Ultra: ecco come scatta in modalità Notturna e con zoom 10x

Sin dalle prime indiscrezioni, si è parlato in lungo e largo della fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra e delle sue nuove capacità, a partire dal passaggio da 108 a 200 MP. Se tutto va come previsto, il nuovo sensore adottato sarà il Samsung ISOCELL HP2, le cui novità hardware permetteranno al camera phone coreano di alzare l'asticella sotto vari aspetti. Non è ancora stato presentato, ma c'è chi ce lo ha già fra le mani e non ha perso tempo prima di pubblicare sui social i primi scatti provenienti da S23 Ultra.

Appaiono in rete le prime foto scattate con Samsung Galaxy S23 Ultra in modalità Notturna

Sin da subito si è capito che i 200 MP di Samsung Galaxy S23 Ultra non saranno fini a sé stessi, non servendo tanto a scattare a 200 MP effettivi quanto a beneficiare altri aspetti della fotocamera. Uno su tutti la modalità Notturna, che sappiamo bene essere uno dei primi vantaggi dell'avere un sensore con così tanti pixel. Grazie alla tecnologia Tetra²pixel, S23 Ultra sarà in grado di realizzare foto con Pixel Binning 16-in-1 e aumentare la sensibilità dei pixel alle basse luci del 33%. Il risultato possiamo vederlo in queste prime foto pubblicate su Twitter, in cui la differenza fra foto normale e in modalità Notturna è piuttosto evidente; tuttavia, sarà interessante vedere S23 Ultra a confronto con gli altri camera phone di riferimento (iPhone 14 Pro, Xiaomi 12S Ultra, vivo X90 Pro+ e così via) per scoprire se ci sia effettivamente un balzo in avanti o meno.

L'altra peculiarità del sensore di Samsung Galaxy S23 Ultra sarà la capacità di zoom. Sappiamo che la coppia di teleobiettivi rimarrà la stessa, cioè 10+10 MP con zoom 3x e periscopiale 10x, ma la vera novità sarà proprio nelle capacità fornita dai 200 MP. Come già visto in una foto precedente, un sensore a così alta risoluzione permetterà di effettuare crop importanti senza perdere di qualità, abbinati ovviamente agli scatti con zoom ottico fornito dai due teleobiettivi di cui sopra.

Non solo foto, perché si dice che la fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra sarà anche in grado di registrare video migliori, con avanzamenti in termini di stabilizzazione e autofocus.

