Che fine ha fatto l’app Live Wallpaper degli smartphone Pixel?

Che fine ha fatto l'app Live Wallpaper? Se anche voi siete in possesso di uno smartphone Pixel un po' più datato e non riuscite più a trovare né a scaricare l'app, sappiate che con l'ultimo aggiornamento Google ha combinato un mezzo casino. Ma niente panico! Il team ha già provveduto a risolvere il tutto.

L'app Live Wallpaper tornerà presto sui vostri smartphone Pixel

Dopo aver rilasciato la versione 2.1 di Live Wallpaper, alcuni utenti – specie quelli in possesso di uno smartphone un po' più datato – hanno riferito di non essere stati più in grado di trovare e scaricare l'app di Google dal Play Store. In altre parole, l'app non è più compatibile con quei dispositivi, e non è ancora chiaro se si è trattato di un bug tecnico o di una scelta deliberata di Google.

Ad ogni modo, il team di Mountain View ha lavorato sodo per rendere Live Wallpaper nuovamente compatibile con i vecchi Pixel e rilascerà presto un nuovo aggiornamento che provvederà a risolvere il problema. Così, sarete nuovamente in grado di impostare degli sfondi live sul vostro smartphone Pixel e beneficiare delle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento dell'app, prima tra tutte: consumo energetico ridotto.

Per cambiare lo sfondo del vostro smartphone, andate su Impostazioni> Sfondo e stile> Cambia sfondo e scegliete quello che più preferite tra le opzioni disponibili.

