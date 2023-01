L’incisore Enjoywood CEL-E10 non ha limiti: a metà prezzo con questo coupon

Vi piace personalizzare i vostri oggetti in modo unico, oppure creare delle piccole opere artistiche intagliate o incise? Allora il nuovo Enjoywood CEL-E10 è proprio il prodotto che fa al caso vostro. Questo incisore in grado di lavorare sia con il legno che con i metalli oggi è in sconto e grazie al coupon che trovate in questa pagina potrete risparmiare oltre il 50%.

Imparate l'arte dell'incisione con Enjoywood CEL-E10: lo sconto supera il 50%!

Enjoywood CEL-E10 è un incisore da 60 W in grado di effettuare tagli con una velocità di 11000 millimetri al minuto: quasi il doppio rispetto ai normali incisori. Questo dispositivo, inoltre, è in grado di lavorare sia con il legno che con il metallo, lasciando su quest'ultimo anche delle incisioni colorate.

L'incisore è dotato di un'area di lavoro di 410 x 400 millimetri e può essere sfruttato con software come Laserbox GRBL e Lightburn, sia sua Windows che su Mac. Il dispositivo, inoltre, può anche essere collegato all'app con gli smartphone iOS e Android, oltre a poter incidere i file conservati su scheda SD.

L'incisore Enjoywood CEL-E10 è disponibile su Banggood al prezzo di 341.9€ invece di 744.23€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, ha un costo aggiuntivo di 3.19€ con l'opzione Posta Prioritaria.

