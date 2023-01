Xiaomi 13 Ultra Global certificato: nuove info sulla data

Dopo le critiche ricevute sulla mancanza in occidente di Xiaomi 12S Ultra, lo stesso fondatore Lei Jun si è esposto, confermando che Xiaomi 13 Ultra si farà anche in versione Global. Pur non avendone fatto il nome esplicito, limitandosi a parlare del “successore di 12S Ultra”, è abbastanza scontato che si parli proprio della variante Ultra della serie 13. Si vociferava della sua possibile comparsa in occasione del MWC 2023 ma così non sarà; nel frattempo, le prime certificazioni ci danno importanti informazioni sulla sua data di presentazione.

Xiaomi 13 Ultra si farà anche in versione Global: prime conferme ufficiali

Con nome in codice “ishtar“, l'esistenza di Xiaomi 13 Ultra sta iniziando a concretizzarsi in vista della sua presentazione, prevista nei prossimi mesi (anche se manca ancora una data). E come prevedibile, il suo lancio viene adesso anticipato dalle prime certificazioni da parte del database IMEI, dove lo smartphone è stato individuato con le sigle 2304FPN6DC e 2304FPN6DG.

Se la prima sigla indica la sua variante standard cinese, la seconda ci interessa di più perché, finendo con la lettera “G“, indica la variante Global. Un altro indizio importante è la presenza delle prime build di test della sua ROM MIUI, in cui viene nuovamente indicato “ishtar_global“, ovviamente previsto con MIUI 14 e Android 13. Abbiamo quindi appurato che Xiaomi 13 Ultra Global si farà, ma quando? A tal proposito, la certificazione potrebbe darci un importante conferma: scomponendo la sigla “2304FPN6DG”, le prime due cifre indicano l'anno di lancio e le due successive il mese, e “04” corrisponde ad aprile 2023, il ché coinciderebbe con i rumors finora trapelati in rete.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il