Il MagSafe arriva su Samsung Galaxy S23 grazie alla cover di Spigen

Uno dei punti di forza dei nuovi iPhone è la possibilità di collegare caricatori ed accessori tramite MagSafe, un sistema magnetico implementato sul retro del telefono che garantisce una presa sempre salda. Questo sistema, oggi, è possibile averlo anche sul nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra grazie ad una nuova cover di Spigen.

Samsung Galaxy S23 con MagSafe? Possibile, grazie al MagFit di Spigen

Presentato in questi giorni, Galaxy S23 Ultra è il nuovo smartphone flagship di Samsung, ideato per chi non conosce minimamente la parola “compromesso“. S23 Ultra è uno smartphone assolutamente completo, ma è possibile migliorarlo ancora un po' aggiungendo una nuova cover ideata da Spigen.

Il sistema MagSafe di Apple arriverà sugli smartphone Android grazie alla ricarica Wireless Qi2 nei prossimi anni, ma se siete impazienti di averla anche sul vostro nuovo smartphone Samsung, da oggi grazie alla nuova cover MagFit di Spigen è possibile sfruttare gli accessori compatibili anche sul nuovo smartphone flagship.

Ideata per proteggere lo smartphone da urti e cadute, questa nuova cover integra un anello magnetico posizionato al centro del lato posteriore, per rendere compatibile Samsung Galaxy S23 Ultra con tutti (o quasi) gli accessori progettati per la tecnologia MagSafe. Ovviamente la ricarica non sarà magnetica, bensì wireless.

La cover Ultra Hybrid One Tap Ring di Spigen per Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 26.99€ con spedizione gratuita per tutti i clienti Prime.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il