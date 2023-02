Samsung Galaxy S23 Series e Galaxy Book3 Series in promo lancio: fino a 100€ di sconto e 240€ di cashback!

L'evento Unpacked di febbraio ha portato in scena i più recenti top di Samsung: tre smartphone stilosi e potenti, accompagnati anche dai nuovi portatili premium della compagnia. Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e la serie Galaxy Book3 debutta in offerta lancio: è possibile risparmiare fino a 100€ sullo store ufficiale ed è presente anche una promo cashback. Un'occasione imperdibile!

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e Galaxy Book3 Series: come risparmiare fino a 100€ con Coupon (e ricevere fino a 240€ di cashback)

Il debutto di una nuova serie top di Samsung è sempre una festa per gli appassionati del mondo Android: quest'anno il colosso tech ha consolidato quanto di buono fatto con la scorsa generazione, introducendo alcune novità davvero niente male. I flagship Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sono tre modelli di punta freschi di lancio, ma è già possibile ottenere uno sconto importante grazie alle promozioni lanciate dallo shop ufficiale.

Acquistando i nuovi smartphone top tramite lo store di Samsung è possibile risparmiare fino a 100€ grazie ad un codice sconto disponibile per l'occasione. Inoltre questo primo ribasso si somma con la promo cashback che permette di ricevere fino a 240€: insomma, si tratta di un'occasione d'oro per accaparrarsi uno degli ultimi Samsung Galaxy S23 fin dai primissimi giorni dall'uscita!

Inoltre, solo su Samsung Shop Online con il Finanziamento Tasso Zero paghi in 10,20 o 30 rate mensili senza interessi. Acquista ora e paghi la prima rata a Giugno 2023!*

Andiamo a conoscere nel dettaglio le varie condizioni delle iniziative promozionali dedicate al trittico di flagship.

Partiamo dal modello di punta, ossia Samsung Galaxy S23 Ultra: con il coupon GALAXYS23 è possibile ricevere subito uno sconto di 100€ sulla versione da 1 TB e 50€ di sconto su quella da 512 GB di storage*. Il risparmio continua registrandoti su Samsung Members per ricevere fino a 240€ di cashback*.

La promo è valida fino al 16 febbraio: basta acquistare dal 01 febbraio 2023 al 16 febbraio 2023 un modello Galaxy S23 Series in promozione su Samsung Shop Online. Aderire alla promozione registrandoti su Samsung Members entro e non oltre il 24 aprile 2023. Ricevi sul tuo conto bancario, entro 45 giorni dalla ricezione dell’E-mail di Convalida, il bonifico del valore relativo al prodotto promozionato acquistato e registrato*.

Nel caso di Samsung Galaxy S23 Ultra, la versione da 1 TB dà diritto a 240€ cashback mentre la variante da 512 GB, a 180€ di rimborso*.

Di seguito trovi il link alla pagina del prodotto: se non visualizzi correttamente il box in basso (e gli altri presenti nell'articolo), prova a disattivare AdBlock.

Ovviamente le occasioni continuano anche per Samsung Galaxy S23+, il fratello di mezzo: in questo caso il codice GALAXYS23 permette di ricevere subito uno sconto di 50€ sul modello da 512 GB*. Inoltre è possibile registrare il prodotto su Samsung Members per ricevere ben 120€ di cashback*.

Sei interessato al modello “base” del trittico? Samsung Galaxy S23 è un vero gioiello: compatto, leggero, potete e dal prezzo decisamente ghiotto. In questo caso il codice sconto GALAXYS23 ti fa risparmiare subito 50€ sulla versione da 256 GB*. Anche in questo caso vale la registrazione su Samsung Members, con un rimborso è di 60€*.

I tre top di gamma non sono gli unici prodotti premium lanciati nel corso dell'evento di febbraio. La compagnia tech ha alzato il sipario anche sulla nuova Samsung Galaxy Book3 Series (Pro, Pro 360 e Ultra): si tratta di una gamma di notebook di altissima qualità, con processori Intel di tredicesima generazione. Acquisita uno dei notebook della Galaxy Book3 Series e ricevi subito 100€ di sconto* con il coupon SPECIALBOOK3.

Il risparmio raddoppia registrando il tuo acquisto su Samsung Members: riceverai 100€ di cashback*. In questo caso la promo è valida fino al 22 febbraio.

*Termini e Condizioni su https://www.samsung.com/it/offer/samsung-offer/legal-promo-affiliation/

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il