Realme GT Neo 5 sarà un flagship killer: caratteristiche di un top di gamma, ma un prezzo più contenuto

Dopo numerose indiscrezioni, certificazioni di qualsiasi tipo e test benchmark dai risultati sorprendenti, Realme ha finalmente svelato – e confermato – alcune caratteristiche di GT Neo 5. Questo smartphone stupirà sotto diversi punti di vista, ma segnerà anche diversi nuovi primati nella storia del brand. Si tratterà, infatti, del primo smartphone a marchio Realme che verrà fornito con ben 16 GB di RAM e, udite udite, un'incredibile memoria interna da 1 TB.

Realme GT Neo 5 avrà 16 GB di RAM e 1 TB di storage

Sì, avete capito bene. Realme GT Neo 5 sarà il primo smartphone del brand ad ospitare una RAM/ROM così ampia, e con una configurazione del genere, questo dispositivo non potrà non aggiudicarsi l'appellativo di flagship killer. Questo smartphone, infatti, nasce come prodotto di fascia medio-alta, ma solitamente configurazioni con 16 GB di RAM e 1 TB di storage sono destinate ai top di gamma, agli smartphone premium che per ciò si fanno anche pagare profumatamente, ma Realme ha deciso di portare quelle caratteristiche su uno smartphone dal prezzo più accessibile.

A tal proposito, ricordiamo che Realme non si è mai spinto oltre i 12 GB di RAM e i 512 GB di spazio di archiviazione interna con i suoi prodotti. Il produttore ha anche rivelato che con una configurazione del genere Realme GT Neo 5 riuscirà a gestire facilmente l'esecuzione di ben 45 app in background, garantendo sempre un'esperienza fluida e impeccabile.

Il lancio del dispositivo è atteso per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Realme GT Neo 5, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

