Sonos Era 300 e 100: due nuovi smart speaker che rivoluzioneranno il settore premium

I piani di Sonos per il futuro sono molto ambiziosi: l'azienda si lancerà in quattro nuove categorie di prodotti, ma non ha assolutamente intenzione di lasciare il mercato dell'audio domestico, anzi. Secondo Patrick Spence – CEO dell'azienda – i nuovi altoparlanti intelligenti Era 100 ed Era 300 rafforzeranno ancor di più il marchio di Sonos nel settore premium.

Sonos lancerà presto due nuovi smart speaker, Era 100 e Era 300

Nel corso dei prossimi mesi, Sonos lancerà due nuovi altoparlanti. Segnalati per la prima volta dalla redazione di The Verge e con nome in codice Optimo e Optimo 2, questi dispositivi corrispondono in realtà ad Era 100 e 300, due nuovi altoparlanti intelligenti che offriranno supporto per l'audio spaziale e Dolby Atmos. Rispetto agli altri prodotti del marchio, presenteranno un design completamente rivisitato.

Al momento, non si hanno ancora molte informazioni a riguardo. Sembra che Era 300 sia la soluzione più premium tra i due, un altoparlante multidirezionale che offrirà un'esperienza audio di altissima qualità, con USB-C, WiFi 6 e riproduzione Bluetooth. Dall'altra parte, è stato riferito che tutti i prodotti della gamma Era supporteranno la sintonizzazione automatica e l'ottimizzazione del suono.

Pare anche che questi altoparlanti siano compatibili con diverse tipologie di supporto, sia da parete che da pavimento. Un documento ufficiale firmato Sanus (produttore di supporti per TV e accessori per altoparlanti) relativo ad un supporto da parete cita direttamente la compatibilità con i prodotti Era. Un secondo documento dello stesso produttore riguarda invece un supporto da pavimento che consentiranno 17″ di regolazione in altezza per un ascolto ottimale.

Inoltre, la redazione di The Verge ha anche segnalato che l'azienda è al lavoro sullo sviluppo dello speaker Sonos Move di seconda generazione. Questi dispositivi dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Se ci saranno aggiornamenti, vi faremo sapere.

