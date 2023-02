OnePlus Q2 Pro ufficiale con speaker Dynaudio e soundbar integrata

Sembra passato un secolo dal debutto della prima smart TV di OnePlus: ora, dopo il lancio delle serie Y e U e dopo l'ingresso nel mondo dei monitor con la gamma X, ecco che la casa cinese torna alle origini con la sua prima famiglia di televisioni. OnePlus TV Q2 Pro è la nuova soluzione premium del brand: facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus TV Q2 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo televisore smart

Design e display

OP TV serie U

Al momento ci sono dettagli solo sul modello Pro e non è dato di sapere se ci sarà anche una variante base, come avvenuto con i primi Q1 e Q1 Pro. Per quanto riguarda lo stile di OnePlus TV Q2 Pro, ovviamente si tratta di un modello dotato di un look in linea con i trend attuali. Un pannello di grandi dimensioni, cornici ottimizzate ed un design minimale ed elegante, adatto a qualsiasi contesto.

La nuova smart TV è equipaggiata con un display QLED da 65″ di diagonale con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+, DCI-P3 97%, 1200 nit di luminosità di picco, Dolby Vision, tecnologia MEMC e tanto altro ancora. Abbiamo quindi varie migliorie rispetto ai modelli iniziali, sia nelle dimensioni dello schermo che nella frequenza di aggiornamento.

Un'altra caratteristica mutuata dalla precedente generazione è la soundbar integrata, posizionata in basso.

Specifiche tecniche e software

In termini di specifiche OnePlus TV Q2 Pro offre un quantitativo di RAM maggiorato, che sale a 3 GB. In termini di storage si parla invece di 32 GB di spazio di archiviazione. Non è stato confermato il chipset a bordo, quindi non è dato di sapere se si tratti di una soluzione MediaTek (come avvenuto con la precedente generazione).

Grande spazio anche per la parte audio, affidata ad uno speaker principale da 70W con supporto Dolby Atmos. La compagnia cinese ha confermato la presenza del supporto Dynaudio: la collaborazione con l'azienda danese continua anche per la nuova smart TV, oltre che con le OnePlus Buds Pro 2.

Lato software, si tratta in soldoni di un televisore con Google TV (Android 11) ma con interfaccia personalizzata OxygenPlay. Presenti all'appello il Wi-FI Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC e – ovviamente – il supporto a Google Assistant predefinito (ma funziona anche con Alexa).

OnePlus TV Q2 e Q2 Pro – Prezzo e uscita

La presentazione di OnePlus TV Q2 Pro è avvenuta il 7 febbraio: durante l'evento sono stati lanciati anche OnePlus 11 e le Buds Pro 2 in versione Global, insieme all'inedita tastiera meccanica del brand e OnePlus Pad. Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, la nuova OnePlus TV Q2 Pro è stata lanciata per il mercato indiano: le vendite partiranno il 10 marzo a circa 1.125€ al cambio attuale (ossia 99,999 rupie).

