OnePlus 81 Pro ufficiale in Italia: è la prima tastiera meccanica del brand!

Se n'è parlato per settimane e finalmente il nuovo accessorio targato OnePlus è ufficiale, con tanto di annuncio anche per l'Italia. La casa di Pete Lau entra ancora più a fondo nel campo degli accessori tech con OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro, la sua prima tastiera meccanica: andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle caratteristiche e le specifiche di questo nuovo prodotto del brand.

OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro ufficiale: tutto su caratteristiche e prezzo

La prima tastiera della compagnia cinese è stata sviluppata grazie al programma Featuring: si tratta di un'iniziativa ufficiale che mette al centro gli utenti, le loro idee e suggerimenti sui prossimi prodotti dell'ecosistema OnePlus. Un gioco di feedback e spunti che si concretizzerà con una serie di collaborazioni e OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro è la prima novità.

L'azienda asiatica si è affidata alla tecnologia di Keychron, che ha permesso a OnePlus di realizzare interruttori per tastiera versatili. Si tratta di switch meccanici progettati per soddisfare a pieno gli utenti: Grazie all'interruttore tattile ottimizzato e all'interruttore lineare estremamente morbido, il prodotto riesce a offrire un'esperienza confortevole e reattiva in entrambi i casi. La tastiera è dotata di una doppia guarnizione, utile a garantire un rumore ridotto e un comfort che dura tutto il giorno, ed un corpo in alluminio CNC.

Un'altra caratteristica è la presenza di tasti Marble-mallow, ossia realizzati in un materiale termoplastico che garantisce un rimbalzo morbido a ogni pressione.

OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro ha uno stile premium tipico del brand e si completa anche con l'Alert Slider, mutuato dai dispositivi della compagnia (tra cui gli ultimi OnePlus 11 e 11R). Il tasto ESC presenta la classica colorazione rossa tipica di OP mentre la manopola rotante (semitrasparente) offre un ennesimo tocco stiloso.

Per quanto riguarda la compatibilità, si tratta di una soluzione che funziona perfettamente con diversi sistemi operativi, tra cui MacOS, Windows, Linux e Android. Completano il quadro un firmware open-source come QMK e VIA; i tasti possono essere rimappati e sono dotati di illuminazione RGB.

La prima tastiera meccanica del brand cinese, OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro, è stata lanciata per il mercato Global e arriverà anche in Italia. Disponibilità e prezzi saranno annunciati nel corso delle prossime settimane, ma nel frattempo è già presenta una pagina dedicata nello store ufficiale.

