OnePlus presenta Hub 5G Router con WiFi 6 e supporto a Matter

Durante l'evento OnePlus, c'è stato spazio anche per gli accessori e non solo per gli smartphone che andranno a comporre la nuova lineup dell'azienda cinese. Hub 5G Router, per esempio, è la nuova soluzione di OnePlus per la gestione della connessione casalinga, in arrivo entro l'estate.

Il nuovo hub casalingo di OnePlus arriva a luglio: connessione 5G, WiFi 6 e domotica Matter

OnePlus Hub 5G Router è dotato di connessione Wi-Fi 6 di nuova generazione, con la possibilità di collegare una SIM card con connessione 5G o 4G per mantenere sempre disponibile la navigazione in internet. In questo modo, il router può essere trasportato facilmente anche al di fuori della nostra abitazione, garantendo sempre una connessione affidabile.

Grazie alla tecnologia di ultima generazione, questo Router può supportare facilmente la connessione contemporanea di più dispositivi, offrendo anche il supporto a Matter: il nuovo protocollo per la domotica intelligente che semplifica il collegamento e l'interoperabilità dei dispositivi smart.

Il router è anche in grado di creare delle reti Mesh, consentendo l'installazioni di più router in più parti della casa per una migliore ricezione, ma andando a creare un'unica rete Wi-Fi a cui si agganciano i vari router “satelliti“.

OnePlus Hub 5G Router sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di luglio 2023, ma per il prezzo e le disponibilità regionali bisognerà attendere maggiori informazioni da parte dell'azienda cinese.

La prossima sorpresa di OnePlus, tuttavia, sarà il nuovo Concept in arrivo al Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona nell'ultima settimana di febbraio.

