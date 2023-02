Xiaomi 13 e 13 Pro riceveranno il Wi-Fi 7 con un aggiornamento

Mentre in questi giorni si parla del debutto internazionale dei nuovi top di gamma di Xiaomi (in arrivo al MWC 2023) arrivano novità interessanti per quanto riguarda la Cina. Xiaomi 13 e 13 Pro saranno i primi smartphone del colosso tecnologico dotati del supporto al Wi-Fi 7: lo riceveranno tramite un aggiornamento software.

Xiaomi 13 e 13 Pro saranno i primi smartphone del brand cinese con il supporto al Wi-Fi 7

Il lancio in patria della serie Xiaomi 13 è avvenuto a dicembre: i due top di gamma hanno debuttato con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2. Il chipset di punta di Qualcomm supporta anche il nuovo standard Wi-Fi 7 ma al lancio entrambi i modelli sono arrivati sprovvisti di quest'ultimo. A quanto pare questa “mancanza” sarà sanata nel corso delle prossime settimane.

Tramite un annuncio sui social, la casa di Lei Jun ha confermato che Xiaomi 13 e 13 Pro riceveranno il supporto allo standard di connettività Wi-Fi 7 tramite un aggiornamento OTA. I flagship del brand non saranno gli unici dispositivi che beneficeranno di questo update.

L'azienda ha annunciato che anche Redmi K60 Pro si aggiornerà con il Wi-Fi 7: lo smartphone è stato lanciato anch'esso a dicembre ed è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2. Infine l'update farà capolino anche a bordo del router da 10 Gigabit di Xiaomi.

Tra i modelli più recenti con il supporto al Wi-Fi 7 troviamo OnePlus 11 5G, fresco di lancio. Comunque ricordiamo che questa novità per Xiaomi 13 e 13 Pro riguarda i modelli presentati in Cina: la serie dovrebbe debuttare in versione Global il 26 febbraio. Probabilmente sarà presente già di base il Wi-Fi 7, ma ovviamente per la certezza assoluta dovremo pazientare fino al debutto.

Volete saperne di più sul Wi-Fi 7 e le differenze con l'attuale versione 6/6E? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il