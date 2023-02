Android 13 arriva anche sulle TV: l’aggiornamento è finalmente pronto

Android 13 ha debuttato su smartphone e tablet nell'ormai lontano agosto del 2022, lasciando però indietro l'aggiornamento per le TV che utilizzano il sistema operativo di Google. L'azienda di Mountain View, in queste ore, ha finalmente annunciato la disponibilità della versione finale di Android TV 13, in modo che gli sviluppatori possano portarlo sulle proprie set-top-box.

Le TV box Android possono finalmente ricevere l'aggiornamento alla versione 13

In modo molto silenzioso, Google ha annunciato tramite le pagine dedicate agli sviluppatori la disponibilità della versione finale per Android TV 13, basato sullo stesso sistema operativo in dotazione anche su smartphone e tablet. L'unico dispositivo a poter ricevere l'aggiornamento, al momento, è l'ADT-3 di Google che è stato dismesso proprio qualche mese fa.

Da questo momento, quindi, gli sviluppatori potranno lavorare con la versione finale di Android TV 13 per proporre l'aggiornamento al nuovo sistema operativo per le loro set-top-box, tv box e tv stick. Questo aggiornamento, tuttavia, introduce novità che potrebbero essere considerate “minori“.

Tra i cambiamenti più importanti, infatti, troviamo una migliore gestione delle API per i cambiamenti di stato dell'interfaccia audio e HDMI, oltre alla possibilità di sfruttare maggiormente la funzione Picture-in-Picture.

Non resta quindi che attendere che gli sviluppatori implementino il nuovo aggiornamento per sfruttare il nuovo sistema operativo anche sulle nostre set-top-box e tv stick preferite, come quella lanciata pochi mesi fa da ZTE.

