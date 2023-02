Redmi Note 12 Pro sta volando nello spazio (per fotografare la Terra)

Redmi Note 12 Pro finisce nello spazio per effettuare una serie di scatti intorno al globo: no, non è l'inizio di un film di fantascienza prodotto da Xiaomi ma una nuova trovata pubblicitaria della casa di Lei Jun. Quale modo migliore per saggiare la fotocamera della serie se non con una sfilza di scatti spaziali?

Redmi Note 12 Pro nello spazio per scattare foto alla Terra: ecco il risultato

La compagnia cinese ha lanciato nello spazio la serie Redmi Note 12 e sta pubblicando su Weibo vari scatti effettuati con i dispositivi. Quasi sicuramente le immagini vengono riprese con Redmi Note 12 Pro o con la sua variante Pro+, dato che entrambi offrono un comparto fotografico superiore al modello base. Specialmente il fratello maggiore, equipaggiato con un sensore principale da ben 200 MP.

La famiglia di smartphone è stata mandata nello spazio con la collaborazione di Spacety (conosciuta anche come Tianyi Space Research Institute), ossia una compagnia aerospaziale cinese (privata). Questa non è la prima volta che un dispositivo del brand finisce in orbita, anzi si potrebbe dire che la casa di Lei Jun ha un certo apprezzamento per gli scatti spaziali.

Nel 2019 un Redmi Note 7 è stato spedito in alto per effettuare una serie di scatti alla Terra e la stessa sorte è toccata poi a Xiaomi Mi 10, appena un anno dopo. Inoltre è impossibile non segnalare il Pesce d'Aprile di qualche tempo fa: lo scherzo di Xiaomi ha visto come protagonista proprio un fantomatico razzo spaziale per utenti consumer.

Dopo il lancio in Cina la serie Redmi Note 12 è arrivata anche in versione Global, ma per il momento resta appannaggio del mercato indiano. Speriamo che arrivi presto anche alle nostre latitudini e nel frattempo, per i più impazienti, ecco dove comprare l'intera gamma!

