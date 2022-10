ZTE presenta il TV Stick di nuova generazione con Android TV e uscita 4K

In occasione della Broadband World Forum (Network X) di Amsterdam, ZTE ha presentato un nuovo TV Stick plug-and-play che trasforma il televisore in un Android TV, offrendo accesso immediato a centinaia di applicazioni e piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+.

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo TV Stick di ZTE

ZTE ha appena annunciato una nuova generazione di TV Stick alla Broadband World Forum (Network X) di Amsterdam. Il nuovo dispositivo (B866V5W11) ha forme molto compatte e basta collegarlo al televisore per trasformare quest'ultimo in una smart TV ed avere accesso immediato alle più popolari piattaforme di streaming (e non solo).

ZTE TV Stick B866V5W11 supporta un'uscita 4K ed offre un'esperienza video UHD, permettendo agli utenti di godere di una risoluzione migliore per guardare i propri show preferiti. Il dispositivo è alimentato dall'ultimo SoC Amlogic ad alte prestazioni e basso consumo energetico. Si tratta di un processore quad-core ARM Cortex-A35 con una capacità di elaborazione fino a 16500 DMIPS. Supporta la decodifica H.265, AV1 e VP9 e l'interfaccia HDMI 2.1.

Il dispositivo è mosso da Android TV, per cui installandolo al proprio televisore si potranno scaricare ed accedere a numerose applicazioni e giochi del Play Store, oltre a trovare alcune delle piattaforme di streaming pre-installate, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Al momento, ZTE non ha ancora annunciato la disponibilità e il prezzo di TV Stick B866V5W11. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il