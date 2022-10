Xiaomi PLUS: è in arrivo il ritorno degli smartphone colossali?

È dal 2019 che non sentiamo parlare della serie di smartphone colossali targati Xiaomi: la gamma è giunta al capolinea con il modello Max 3 e d'allora non ci sono stati nuovi dispositivi. Tuttavia un marchio registrato fa riaccendere le speranze, anche se per ora non vi è alcuna certezza: che cos'è Xiaomi PLUS?

Xiaomi PLUS è un nuovo marchio registrato: che cosa bolle in pentola?

In queste ore i media cinesi sono concentrati non solo sul debutto della serie Redmi Note 12, ma anche su un misterioso marchio registrato depositato dalla compagnia di Lei Jun. Il documento in questione porta il numero 67615347 e fa riferimento al nome Xiaomi PLUS. Allo stato attuale si tratta ancora di una domanda di registrazione e manca l'approvazione dell'ente apposito.

Anche se siamo di fronte ad un progetto allo stato embrionale, almeno per quanto riguarda il nome, i media cinesi hanno un'ipotesi interessante. E se fosse una nuova gamma di smartphone caratterizzati da display più grandi?

Le dimensioni attuali non sono ci certo contenute: prendiamo ad esempio le famiglie 12T ed 11T, con quattro terminali dotati di uno schermo da 6.67″. Di certo per arrivare ai 6.9″ del phablet Mi MAX 3 ci vuole davvero poco; in fondo è questo il motivo per la chiusura della serie. Lo stesso Lei Jun, nel 2019, dichiarò che non ci sono piani per la gamma MAX: ormai le dimensioni medie degli schermi tendono verso l'alto e sembra non esserci più spazio per la categoria dei phablet.

E se Xiaomi PLUS fosse un tentativo di realizzare smartphone con display ancora più grandi rispetto ai modelli normali? In fondo i tablet di Xiaomi partono dai 10″ (Redmi Pad), quindi un anello di congiunzione potrebbe anche essere una buona idea.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi e null'altro, sia grazie ai media cinesi che agli utenti su Weibo. Gli appassionati asiatici sembrano favorevoli agli smartphone colossali… ma voi cosa ne pensate? Nel 2023 ha ancora senso pensare ad un phablet? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

