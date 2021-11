Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 6: MediaTek annuncia il futuro delle reti wireless

MediaTek ha mostrato i muscoli con l'annuncio del Dimensity 9000, diretto competitor dello Snapdragon 8 Gen 1 che Qualcomm annuncerà a breve. Ma all'evento annuale di fine anno, il chipmaker non si è limitato a fare questo annuncio, mettendo le mani avanti anche per quello che sarà lo sviluppo del Wi-Fi 7. Sì, avete letto bene: molti di voi non stanno ancora beneficiando dei vantaggi degli ultimi standard Wi-Fi 6 e 6E, ma che la tecnologia corra costantemente non lo scopriamo certo oggi.

MediaTek annuncia l'arrivo dei primi SoC con supporto alle reti Wi-Fi 7

In occasione del suo summit annuale, MediaTek ha anticipato che prenderà parte al prossimo CES 2022 di Las Vegas, dove mostrerà la sua prima demo del Wi-Fi 7. La dimostrazione mostrerà al grande pubblico le potenzialità dello standard di connettività di nuova generazione. Ma per l'occasione, sul palco del summit è salito James Chen, vice presidente del reparto product marketing, anticipando come cambierà la connettività con i SoC di prossima fattura.

Era il 1997 quando veniva annunciato il primissimo standard Wi-Fi 802.11: pensate, all'epoca le velocità si attestavano su un massimo di 2 Mbit/s! Si passa poi al 1999 con il Wi-Fi 2 802.11a, il primo a sfruttare lo spettro dei 5 GHz anziché i 2,4 GHz, potendo vantare una velocità di picco di 54 Mbit/s. Sarà con il Wi-Fi 4 802.11 n che i modem inizieranno a supportare entrambe le frequenze, arrivando così all'ultimo Wi-Fi 6 802.11 ax e ai suoi 9,6 Gbit/s. Degno di menzione è anche il più recente Wi-Fi 6E, dove la “E” sta per Extended: non nelle velocità che rimangono immutate, quanto nell'estensione delle frequenze da 5 a 6 GHz. Maggiore è la frequenza, maggiore è il passaggio di dati con latenza minore, a patto di non essere troppi distanti dal router. Più è alta la frequenza, infatti, più è soggetta a essere ostacolata da muri e ostacoli vari.

Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 6: quali le differenze

Arriviamo così al 2022 e all'introduzione dello standard Wi-Fi 7 802.11 be, che stando alle dichiarazioni di MediaTek avrà velocità 2,4 volte superiori di Wi-Fi 6 e 6E. Ciò significa un picco che potrebbe toccare i 23 Gbit/s, anche se aspettiamo i primi test “su strada” per capirne di più. Sempre secondo il VP di MediaTek, l'altro vantaggio sostanziale sarà nella riduzione della latenza, anche se mancano dettagli specifici. Inoltre, il nuovo standard avrà dalla sua tecnologie che lo renderanno meno prono alle interferenze e al disturbo di segnali interni ed esterni.

Come avrete capito, mancano ancora dettagli tecnici e l'ente Wi-Fi Alliance sta ancora lavorando alla sua standardizzazione. La prima demo arriverà al CES 2022 di inizio anno, ma se ne dovrebbe parlare più concretamente dopo il Q2 2022, periodo in cui dovrebbe arrivare la certificazione. Pertanto, ci aspettiamo che i primi prodotti compatibili con Wi-Fi 7 arrivino nel corso del 2023.

[su_google