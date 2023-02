Xiaomi 13 e 13 Pro Global hanno una data di presentazione

Quando esce Xiaomi 13 Pro (e il suo fratello “minore” Xiaomi 13, ovviamente)? Una domanda che sembra avere finalmente una risposta, con una data di presentazione più precisa (che ovviamente si pone vicinissima alla fiera catalana di febbraio). Ecco quando arriveranno i nuovi top di gamma della compagnia di Lei Jun.

Quando escono Xiaomi 13 e 13 Pro Global: l'appuntamento è fissato per il MWC 2023

Nelle scorse settimane Xiaomi ha confermato in via ufficiale la sua partecipazione al Mobile World Congress 2023, una delle più importanti fiere tech in Europa, dal 27 febbraio fino al 2 marzo. Ovviamente diamo per scontata la presenza di Xiaomi 13 e 13 Pro in versione Global ed ora arriva una possibile conferma grazie ad un poster trapelato in rete, il quale riporta la data di presentazione dei nuovi flagship.

La serie Xiaomi debutterà sul mercato internazionale il 26 febbraio, quindi alla vigilia del MWC 2023. Le modalità non sono ancora note (nel momento in cui scriviamo), quindi restiamo in attesa di dettagli ufficiali. Nel frattempo vi segnaliamo che ai due modelli lanciati in Cina potrebbe aggiungersi anche Xiaomi 13 Lite, già protagonista di varie indiscrezioni (anche relative al prezzo).

