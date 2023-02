POCO X5 GT e Redmi Note 12 Turbo potrebbero essere legati a doppio filo

La pioggia di rebrand Redmi targati POCO non accennerebbe a diminuire. Di recente abbiamo assisto al lancio dei nuovi X5 e X5 Pro in Italia (eccovi la nostra recensione), due smartphone che arrivano direttamente dalla costola di Xiaomi. A quanto pare sarebbe in programma anche POCO X5 GT e ancora una volta, come da tradizione, si tratterà di un rebrand: questa volta i riflettori sono puntati su Redmi Note 12 Turbo.

POCO X5 GT e Redmi Note 12 Turbo potrebbero essere lo stesso smartphone, ma per mercati diversi

La scorsa generazione ha visto protagonista anche POCO X4 GT, in questo rebrand di Note 11T Pro. Il filone continuerà anche quest'anno, secondo quando scovato grazie alle molteplici certificazioni. Redmi Note 12 Turbo (o Note 12T Pro) dovrebbe arrivare prossimamente in Cina ed è stato già protagonista di varie indiscrezioni. Al debutto in patria seguirà poi quello internazionale con il nome di POCO X5 GT. I numeri di modello sarebbero i seguenti:

23049RAD8C (Cina) – Redmi Note 12 Turbo

(Cina) – Redmi Note 12 Turbo 23049PCD8G (Global) – POCO X5 GT

(Global) – POCO X5 GT 23049PCD8I (India) – X5 GT

Al momento mancano dettagli sull'uscita di entrambi i dispositivi, ma già si sa qualcosa sulle specifiche. I due smartphone dovrebbero montare l'inedito Snapdragon 7 Gen 2 ed avere a bordo uno schermo OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz.

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 67W. La nostra breve panoramica si conclude con il comparto fotografico da 50 + 8 + 2 MP con ultra-wide ed un sensore forse dedicato alla profondità di campo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il