OnePlus Ace 2 non basta: si parla già dei prossimi Ace 2 Pro e Racing Edition

Nelle scorse ore ha avuto luogo il mega evento di OnePlus che ha svelato una vera e propria valanga di prodotti con dispositivi per il mercato europeo, per l'India oppure per la Cina. Tra le novità abbiamo assistito al debutto di OnePlus 11R e Ace 2, rispettivamente per alcuni paesi Global e per la patria (ma sono in realtà lo stesso telefono). Sono passate una manciata di ore dal debutto e già si parla del futuro della serie con OnePlus Ace 2 Pro e Ace 2 Racing Edition.

OnePlus Ace 2 Pro e 2 Racing Edition: al via i primi leak sui prossimi modelli della serie

La scorsa generazione era composta da tre smartphone, ossia Ace/10R, Ace Pro/10T e Ace Racing Edition. Come potete notare in alcuni casi abbiamo dei modelli China/Global mentre la variante Racing è rimasta confinata in Cina. A quanto pare anche la nuova serie potrebbe subire la stessa sorte e offrire tre smartphone. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma l'insider DigitalChatStation ha pubblicato i primi dettagli del prossimo smartphone dalla famiglia.

Potrebbe trattarsi di OnePlus Ace 2 Pro oppure del futuro Ace 2 Racing Edition. Il dispositivo ha il numero di modello PHP110, un display flat AMOLED da 6,7″ con punch hole centrale e risoluzione 1.5K (2772 x 1240 pixel).

Ritroveremo sia 16 GB di RAM che la super ricarica da 100W, ad alimentare una batteria da 5.000 mAh. La novità sarà nel chipset ossia il Dimensity 9000 di MediaTek. I leak si concentrano anche sulla fotocamera composta da un trittico da 64 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro. Il sensore principale è un Omnivision OV64M, con un ultra-wide IMX355 ed un modulo aggiuntivo GC02M. Ci sarebbe, infine, una selfie camera da 16 MP.

Volete conoscere tutti i dettagli sui nuovi modelli di OnePlus? Allora ecco tutti i nostri approfondimenti!

