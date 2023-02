Anche Instagram starebbe pensando di rendere il badge di verifica a pagamento

Anche Instagram sta pensando di mettere il badge di verifica alla mercé di tutti, e renderlo disponibile a tutti quegli utenti disposti a pagare in denaro per averlo sul proprio profilo? Secondo le ultime indiscrezioni, anche il social del gruppo Meta potrebbe seguire le orme di Twitter che – spoiler – hanno alzato un bel po' di critiche e malcontento.

Instagram come Twitter, il badge di verifica a pagamento è una strategia che funziona?

Stando a quanto riferito dal leaker Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe lavorando per introdurre un programma di verifica a pagamento, un po' come Elon Musk ha voluto fare con Twitter. In altre parole, anche il gruppo di Meta starebbe pensando di mercificare il badge di verifica, uno strumento fondamentale a servizio di personalità, Enti e società di una certa importanza, e che in questo modo potrà essere richiesto da una qualsiasi persona disposta a pagare una quota in denaro per averla sul proprio profilo.

Alessandro Paluzzi è infatti riuscito ad individuare una stringa del codice di Instagram che sembra rimandare proprio ad una nuova funzionalità che permetterà di acquistare il badge di verifica. La stringa in questione è IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV, dove “IG” sta per Instagram, “PAID BLUE BADGE” sta per badge blu a pagamento (il badge blu è proprio quello di verifica) e “IDV” potrebbe stare per “verifica dell'identità”.

Sarà proprio così? Staremo a vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il