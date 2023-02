Honor Magic Vs smontato: ecco la cerniera a quattro componenti

Annunciato lo scorso mese di novembre, Honor Magic Vs sta per approdare finalmente sui mercati internazionali in occasione del Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona a partire dal 27 febbraio. Per l'occasione, un famoso YouTuber ha potuto mettere in anticipo le mani sul foldable, per scoprire tutti i segreti che cela grazie ad un teardown.

Il teardown di Honor Magic Vs svela la tecnologia che rende possibile il foldable

Grazie al famoso JerryRigEverything, possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato al design a quattro componenti della cerniera di Honor Magic Vs. Una classica cerniera per schermi pieghevoli di solito è composta da ben 92 componenti, ma in questo caso Honor è riuscita a far scendere il conteggio a soli 4 pezzi meccanici.

Il video svela come gli elementi al magnesio siano messi insieme ed integrati nella cornice di plastica, rendendo la cerniera più resistente e più sottile del 62% rispetto al predecessore Magic V. Un risultato davvero impressionante, se si pensa a tutto il lavoro di ingegnerizzazione che c'è dietro ad una semplice cerniera.

Nonostante Honor Magic Vs non abbia una certificazione IP, il video rivela che sono comunque presenti alcune protezioni per polvere ed acqua intorno agli speaker, al vassoio per la SIM e intorno ai pin che collegano la cerniera al resto dello smartphone. La batteria, invece, è divisa in due diverse celle: una da 2930 mAh e l'altra da 2070 mAh, per una capacità totale di 5000 mAh.

Non manca molto prima di poter mettere finalmente le mani sul nuovo foldable di Honor, non resta quindi che aspettare ancora qualche settimana prima di poter ammirare dal vivo il Magic Vs.

