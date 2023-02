Apple rilascia iOS 16.3.1: risolti bug molto importanti, ecco le novità

A poche settimane dal rilascio di iOS 16.3, Apple prepara un altro aggiornamento. iOS 16.3.1 non introduce nuove funzionalità, piuttosto si limita a risolvere alcuni importanti bug. Diamo un'occhiata insieme a tutte le novità.

Tutte le novità di iOS 16.3.1

Apple ha appena rilasciato iOS 16.3.1, un aggiornamento minore del suo sistema operativo per iPhone e iPad che risolve alcuni problemi segnalati dagli utenti. In particolare, con questo update Apple risolve il problema relativo alle richieste di Siri per Dov'è, ed alle impostazioni di iCloud che impedisce ad alcune persone di attivare i backup automatici sui propri dispositivi.

iOS 16.3.1 risolve anche un bug che ha causato non pochi problemi alle stazioni sciistiche e ai parchi divertimento, provocando grandi disagi ai loro servizi di emergenza. Nonostante le ottimizzazioni apportate con gli aggiornamenti precedenti, la funzione di Car Crash Detection di iPhone 14 ha continuato a chiamare accidentalmente i servizi di emergenza sanitaria quando in realtà non c'era alcun motivo per farlo.

Per chi non lo sapesse, la funzione di Car Crash Detection utilizza una serie di sensori sul dispositivo per contattare i servizi di emergenza se l'iPhone rileva che il suo proprietario sia stato coinvolto in un incidente automobilistico. A quanto pare, però, c'è qualcosa di questa funzione che sembra non distinguere correttamente un impatto in auto da una brusca frenata che potrebbe verificarsi sciando o andando sulle montagne russe, ad esempio. Motivo per il quale il personale di emergenza di queste strutture ha ricevuto numerose segnalazioni di incidenti rivelatesi poi false, ma che hanno comunque impegnato risorse necessarie per le emergenze reali. Con questo ultimo aggiornamento, dunque, Apple promette di aver migliorato anche questa funzionalità di iPhone 14.

‌‌iOS 16‌‌‌.3.1 può essere scaricato sugli iPhone e gli iPad idonei andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

