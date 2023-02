Honor e Guinness World Records presentano l’AI Camera di Magic 5 Pro

Aspettando il nuovo flagship del brand, ecco il primo sample della fotocamera di Honor Magic 5 Pro: si tratta di un'iniziativa in collaborazione con Guinness World Records che mostra le potenzialità della nuova AI Camera che troveremo a bordo del top di gamma!

Honor Magic 5 Pro mostra la sua nuova AI Camera: ecco come scatta

La serie Magic 5, ricordiamo, verrà lanciata durante una conferenza stampa fissata per il 27 febbraio (alle ore 13:30), in occasione del Mobile World Congress 2023. Abbiamo già avuto un'anticipazione del modello Magic 5 Lite, ma per conoscere la famiglia al completo dovremo necessariamente attendere l'evento durante la fiera catalana.

Nel frattempo Honor e Guiness World Records mostrano le potenzialità del maggiore della gamma: la nuova AI Camera è riuscita a cattura il momento da record “Highest between the leg slam dunk” (Londra, 20 gennaio 2023). Si tratta di un'immagine abbastanza complessa dato che parliamo di un giocatore di basket che esegue un passaggio sotto le gambe per andare a canestro. Precisamente si tratta di uno slam dunk eseguito a 3,20 metri d'altezza.

I movimenti del giocatore – Piotr “Grabo” Grabowski, cestista professionista, – sono rapidissimi e di conseguenza è difficile ottenere uno scatto del genere. Il primo sample ufficiale di Honor Magic 5 Pro mostra le potenzialità della sua AI Camera e riesce a catturare in pieno la nostra attenzione. Chissà quali saranno le altre novità in arrivo con il flagship e come saranno il resto delle performance.

Se volete farvi un'idea di quello che ci aspetta con Honor Magic 5 Pro, eccovi il nostro approfondimento dedicato alla serie: abbiamo raccolto tutti i leak e le conferme prima del debutto (che avverrà il 27 febbraio, al MWC 2023).

