Xiaomi Buds 4: ANC, audio spaziale, dual-device e molto altro a meno di 100€

Xiaomi ha lanciato le nuove Buds 4, la versione più economica degli auricolari TWS presentati nel corso dell'estate e che vedono dalla loro parte un design resistente ad acqua e polvere, tecnologia di cancellazione attiva del rumore, audio spaziale a 360° e tante altre funzionalità! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Buds 4: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi auricolari TWS

Design e specifiche tecniche

Design raffinato ed un corpo ergonomico, pensato per offrire un comfort prolungato ed una perfetta aderenza anche mentre si è in movimento, le nuove Xiaomi Buds 4 sono dotate di un doppio driver magnetico in grafene ed offrono supporto all'audio spaziale a 360°, per un'esperienza completamente avvolgente ad immersiva.

Punto di forza di questi nuovi auricolari TWS è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB che, insieme a quella di riduzione del rumore delle chiamate a 3 microfoni + AI in grado di ridurre il rumore del vento di 32,4 km/h, fanno in modo che l'utente possa godere sempre di una eccellente esperienza audio/voce. Non manca poi il supporto al formato Hi-Res wireless e a LHDC 5.0 per una frequenza di campionamento fino a 192 KHz.

Passando all'autonomia, ciascun auricolare integra una batteria da 35 mAh che promette fino a 6 ore di riproduzione musicale, ed un massimo di 30 ore con l'apposita custodia di ricarica. Xiaomi afferma che è possibile ottenere oltre due ore di riproduzione con appena dieci minuti di ricarica. Infine, ma non meno importante, le Xiaomi Buds 4 supportano la connessione simultanea con due dispositivi.

Xiaomi Buds 4 – Disponibilità e prezzo

Le Xiaomi Buds 4 sono state lanciate in Cina in tre diverse colorazioni (bianco, nero e verde) al prezzo di 699 yuan, che corrispondono a circa 95€ al cambio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

