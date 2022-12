Redmi Note 9 si aggiorna in Europa a MIUI 13 e Android 12 | Download

Recentemente si è parlato di quali modelli non riceveranno l'aggiornamento a MIUI 13 e Android 12, ma fra questi non c'è Redmi Note 9. Già nei mesi scorsi vi avevamo anticipato la buona novella, e adesso è ufficiale: il vecchio mid-range Xiaomi riceve l'ultimo major update. Parliamo di uno smartphone che ha debuttato ufficialmente nel corso del 2020, con l'allora MIUI 11 basata su Android 10. Da allora, quindi, ha ricevuto due major update sia della MIUI che di Android, pertanto è plausibile che questo sia l'ultimo che riceverà.

Aggiornamento 12/12: l'aggiornamento arriva anche in Europa, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Via all'aggiornamento MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 9: ecco le novità

Scendendo nel dettaglio, l'aggiornamento in questione è quello della build V13.0.1.0.SJOMIXM, cioè la versione MIUI 13 Global con Android 12 per Redmi Note 9. Tuttavia, frenate gli entusiasmi perché è un aggiornamento Stable Beta, quindi ci vorrà ancora tempo prima che venga rilasciato pubblicamente in Europa.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 12/12

Ci sono voluti diversi mesi, ma finalmente l'aggiornamento MIUI 13 EEA basato su Android 12 sta arrivando anche sul modello base Redmi Note 9. Come avvenuto nel caso dell'aggiornamento Global, anche in questo caso parliamo della ROM Stable Beta, destinata ai Mi Pilot che hanno svolto la fase di beta testing. Ma se proprio non voleste attendere, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 9

