Xiaomi Mijia Dictionary Pen è la “penna” multiuso imperdibile per gli studenti

Xiaomi ha lanciato in crowdfunding su YouPin un nuovo prodotto che farà la felicità di tantissimi studenti cinesi: stiamo parlando di Mijia Dictionary Pen. Questo dispositivo permette di prendere appunti nel modo più semplice possibile, scansionando il testo, scattando foto e registrando l'audio delle lezioni.

Scanner, OCR e registratore vocale: Xiaomi Mijia Dictionary Pen è il compagno perfetto per gli studenti

Xiaomi Mijia Dictionary Pen è uno scanner laser portatile in grado di convertire le immagini in testo con la tecnologia OCR. Il dispositivo può riconoscere e scansionare il testo di poche righe o intere pagine, rendendo più semplice la digitalizzazione degli appunti.

La Dictionary Pen è anche dotata di una fotocamera per immortalare velocemente i dettagli più importanti e di un microfono in grado di registrare le lezioni in modo chiaro e pulito. Il dispositivo supporta anche la traduzione del testo da tantissime lingue, come cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco e tante altre ancora.

La penna scanner, inoltre, offre il supporto per la connettività Bluetooth 4.2 e WiFi Dual Band. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, invece, il dispositivo è dotato di ben 16 GB di storage per immagazzinare un grand numero di foto, appunti e registrazioni.

Xiaomi Mijia Dictionary Pen è disponibile su YouPin al prezzo di circa 110€ (799 yuan), ma durante la campagna di crowdfunding può essere acquistato per circa 95€ (699 yuan). Visto il supporto per le tante lingue presente sul dispositivo, non escludiamo l'idea che possa arrivare anche sui mercati internazionali.

Di recente, Xiaomi ha lanciato anche il Note E-Ink: un tablet dedicato alla lettura e alla scrittura che ben si sposa con questo nuovo dispositivo.

