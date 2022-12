Prendere appunti diventa smart con Xiaomi Note E-Ink

Xiaomi ha annunciato un nuovo tablet per il mercato cinese, dedicato principalmente alla lettura e all'annotazione degli appunti. Grazie a Note E-Ink è possibile scrivere note in modo smart su un display ad inchiostro digitale da 10.3″.

Xiaomi Note E-Ink: un tablet per gli appunti con effetto carta

Questo particolare schermo è conosciuto come “Electronic Paper Display” e restituisce un effetto “carta” ad alto contrasto e visibilità. Prendere appunto con questo dispositivo sarà semplice proprio come scrivere su un foglio di carta.

Xiaomi Note E-Ink è dotato di 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, alimentato da una batteria da 3.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 18W tramite USB-C. Il dispositivo è comodissimo da avere sempre con sé, grazie ad un peso di soli 440 grammi ed un spessore di appena 5.35 millimetri.

In confezione troviamo ovviamente anche la penna digitale, mentre il tablet è equipaggiato con Android 11 e la suite WPS Office pre-installata. Per quanto riguarda la connettività, Note E-Ink supporta solamente il WiFi Dual-Band: quindi niente connessione mobile o Bluetooth.

Xiaomi Note E-Ink è disponibile in preordine in Cina, tramite il sito ufficiale, al prezzo di circa 390€ (2699 yuan). Non sappiamo, al momento, se Xiaomi porterà questo dispositivo anche sui mercati internazionali con una versione global.

Tuttavia non si tratta del primo tablet E-Ink della compagnia: ad inizio 2022, infatti, Xiaomi ha portato sul mercato cinese il Paper Book Pro II, per provare a competere con il Kindle di Amazon.

