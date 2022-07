Hai un vecchio Xiaomi e attendi la MIUI 13? Ci sono brutte notizie

La roadmap dell'aggiornamento alla MIUI 13 è quasi completa, anche perché a breve si inizierà a parlare più concretamente della MIUI 14 e di Android 13. Sin dal suo rilascio, Xiaomi ha lavorato per portare il major update su base Android 12 sul maggior numero di smartphone, con risultati abbastanza soddisfacenti. Sono ancora lontani gli standard settati da Apple o Samsung, ma la compagnia ha affermato di star lavorando per migliorarsi. Ma stando a fonti di corridoio, sembrerebbe che invece l'aggiornamento alla MIUI 13 potrebbe non arrivare su alcuni smartphone per cui era invece previsto.

L'aggiornamento alla MIUI 13 potrebbe non arrivare su alcuni Xiaomi e Redmi previsti

A parlarne è Xiaomiui, citando i lavori che Xiaomi conduce con il programma di beta testing privato. Come forse saprete, infatti, di versioni della MIUI ne esistono svariate e riguardano anche il lavoro di sviluppo delle ROM prima che diventino pubbliche. Qua da noi c'è il programma Global Beta, ma è in Cina che si svolge il grosso del lavoro, fra Beta pubbliche e Beta private.

E a proposito di quest'ultime, Xiaomiui fa presente che per uno smartphone come Redmi Note 8 la partecipazione nel programma di Beta pubblica in Cina si è conclusa a novembre 2021. Tuttavia, nei mesi successivi è continuato il programma di Beta privato e a dicembre 2021 è stato aggiornato internamente alla MIUI 13 con la versione beta 21.12.20. Ricordiamo che parliamo di uno smartphone lanciato nel 2019 con MIUI 10 e Android 9, pertanto che ha ricevuto 3 major update MIUI e 2 major update Android.

Dopo l'aggiornamento di fine 2021, Redmi Note 8 è stato aggiornato internamente per altri 6 mesi circa, fermandosi il 16 giugno alla 22.6.16. Da allora, lo smartphone non ha più ricevuto alcun tipo di aggiornamento Beta, pertanto secondo Xiaomiui sarebbe quasi sicuro che l'aggiornamento alla MIUI 13 non si farà. Ma non finisce qui, perché sempre secondo questa fonte altri modelli sarebbero coinvolti allo stesso modo, cioè Redmi Note 8 Pro, K20 e K20 Pro, ma anche Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Mi 9 e Mi 9 SE. Non si fa menzione di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, che essendo rebrand di K20 e K20 Pro non dovrebbero quindi ricevere neanche essi la MIUI 13, ma ci riserviamo di darlo per scontato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il