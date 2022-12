MIUI 14 Pad: ecco quando arriverà sui tablet Xiaomi e Redmi

Da quando Xiaomi ha rilanciato la sua famiglia di tablet, alla nuova MIUI 14 si affiancherà la nuova MIUI 14 Pad. Si tratta della seconda versione della UI proprietaria dedicata ai tablet dopo la scorsa MIUI 13 Pad, e come la scorsa versione è una versione pensata ad hoc per gli schermi più grandi. Una delle critiche che viene spesso fatta ad Android e relative interfacce è il non essere correttamente scalata per sfruttare meglio diagonali più ampie, ed è per questo che nasce un firmware come questo. Vediamo quindi quali sono le sue implementazioni e su quali modelli di tablet Xiaomi e Redmi verrà rilasciata.

MIUI 14 Pad sta arrivando: novità e modelli Xiaomi e Redmi compatibili

Quali sono le novità della MIUI 14 Pad

Per il momento, Xiaomi si è concentrata unicamente sulla MIUI 14 standard, mentre manca un annuncio dedicato esclusivamente alla MIUI 14 Pad. Probabilmente la presentazione avrà luogo nel corso del 2023 con il lancio dei futuri Xiaomi Pad 6, ma possiamo già avere un'idea di come sarà basandoci sulle novità della MIUI 14 per smartphone, che trovate nell'articolo dedicato.

Quali tablet si aggiorneranno a MIUI 14 Pad

Al contrario delle novità, l'azienda cinese ha già fornito una roadmap ufficiale che ci comunica quando l'aggiornamento MIUI 14 e Android 13 arriverà sui tablet Xiaomi e Redmi. Se vi aspettate tempistiche rapide, però, preparatevi a rimanere delusi perché Xiaomi ha affermato che bisognerà attendere perché l'obiettivo è quello di “fornire un'esperienza migliore” agli utenti. Non ci sono ancora tempistiche precise per la MIUI 14 Beta, mentre è confermato che la MIUI 14 Stabile arriverà ad aprile 2023 su Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro 12.4″ e Redmi Pad.

