Xiaomi Pad 6 sarà un tablet veramente top di gamma?

Nonostante non se la passi bene, sempre più produttori stanno puntando sul settore dei tablet, e ci stiamo preparando al lancio di Xiaomi Pad 6. Come il mercato dei notebook, anche quello dei tablet ha avuto una rapida impennata nel 2020, quando in milioni erano costretti a casa e hanno deciso di acquistarne uno per ammazzare il tempo o fare smart working.

Il primo tablet Android con Snapdragon 8 Gen 1 sarà Xiaomi Pad 6?

Di tutti quelli in circolazione, Xiaomi Pad 6 si prospetta come uno dei tablet più invitanti, dato che si vocifera di un modello con Snapdragon 8+ Gen 1. A dirlo è il leaker Digital Chat Station, seppur non faccia esplicitamente il nome della compagnia di Lei Jun, anche perché non è la prima volta che spunta un rumor del genere.

Quasi sicuramente quella Xiaomi Pad 6 sarà una serie composta da più modelli, di cui uno più costoso con dotazione hardware di fascia alta. Non solo Snap 8+ Gen 1 ma anche uno schermo OLED LTPO da ben 14″ 2.5K a 144 Hz, più ampio persino del recente modello da 12,4″. Staremmo quindi parlando di un vero e proprio competitor dei tablet di casa Samsung ed Apple, attualmente gli unici che hanno sugli scaffali proposte di classe premium, al punto tale che c'è chi ipotizza che potrebbe chiamarsi Xiaomi Pad 6 Ultra per riprendere il filone degli smartphone; fra l'altro, di questo modello si ipotizza che potrebbe esserci anche una versione MediaTek dotata di Dimensity 9000 se non il più recente Dimensity 9200. Inoltre, ci sarebbe anche un passo in avanti in termini di ricarica, passando da 67W a 120W.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il